«Ъ» сообщил, что доля продаж российских товаров повседневного спроса достигла 83%

Сокращение импорта продуктов и товаров повседневного спроса с конца февраля позволило российским производителям к июлю увеличить долю рынка до 83% с 79% годом ранее. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение директора по работе с ритейлом компании «NielsenIQ Россия» Константина Локтева.

Локтев пояснил, что такие факторы, как высокий спрос на товары и продукты, экономический кризис, перебои с поставками в Россию, привели к тому, что ассортимент продовольственных товаров сократился на 10%, непродовольственных — более чем на 20%. Это место заняли отечественные компании.

По данным «NielsenIQ Россия», доля российского пива выросла с 79% до 89%, доля крепкого алкоголя — с 28% до 35%, снеков — с 85% до 92%, готовой замороженной еды — с 94% до 99%. Однако доля молочной продукции и сигарет осталась на прежнем уровне — 91% и 80% соответственно.

В конце июня табачная компания Philip Morris (владелец брендов Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, IQOS) назвала сворачивание своего бизнеса на территории России «самой сложной транзакцией» в своей истории.

В конце апреля стало известно, что молочный концерн Valio продаст российское производство компании «Велком» после ухода из России.