НК «Роснефть» в рамках масштабного проекта «Восток Ойл» начала строительство крупнейшего в России приемно-сдаточного пункта нефти и основного грузового причала для морских судов в порту «Бухта Север».

На первом этапе строительства возводятся три грузовых и два нефтеналивных причала общей протяженностью почти 1,3 км, приемо-сдаточный пункт с 27 резервуарами объемом 30 000 куб. м. каждый.

Нефтеналивной терминал поможет обеспечить перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути.

Нефть в порт «Бухта Север» будет доставляться по строящейся нефтепроводной системе с месторождений Пайяхского и Ванкорского кластеров общей протяженностью около 770 км.

Объем перевалки нефти через морской терминал порта «Бухта Север» планируется довести до 30 млн тонн в год, а к 2030 году до 100 млн тонн.

»«Роснефть» целенаправленно и успешно реализует проект «Восток Ойл». Уже построена часть объектов инфраструктуры, ведется эксплутационное бурение, строится нефтеналивной терминал «Бухта Север». Нефть проекта отличается высоким качеством и низким содержанием серы. Передовые инженерные решения, применяемые на проекте, позволят обеспечить объекты «Восток Ойл» электроэнергией за счет собственной генерации - как газовой, так и ветряной. Это снизит углеродный след проекта до минимальных значений.

Уже сейчас очевидно, что внешние экономические факторы, причиной которых является агрессивная политика стран Запада в отношении России, не смогли оказать сколь-нибудь значимого влияния на проект. Объясняется это очень просто: в то время как западный мир пребывал в состоянии «зеленой» истерии и своими руками рушил созданную за многие десятилетия сложнейшую структуру мировой энергетической отрасли, «Роснефть» планомерно занималась созданием и внедрением инновационных технологий, финансировала научные исследования, разрабатывала собственное программное обеспечение. Все это делалось наперекор «зеленым трендам» и под шквалом критики из всех рупоров западной пропаганды. Результат мы видим прямо сейчас. Западные страны неотвратимо скатываются в энергетический кризис», — отметил Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.