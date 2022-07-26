Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зенитчик группировки «О» назвал Bayraktar ТВ2 целью для начинающих 14:23
Совет обороны под руководством Орбана с особыми полномочиями создали... 14:23
Панин заявил, что не дает интервью Собчак из-за «каверзных вопросов» 14:20
Глава МИД РФ Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной 14:20
Администрацию Коркино требуют выплатить 2 млн рублей покусанной собаками 11-летней... 14:18
В Киргизии возобновили вещание нарушивших правила о госязыке российских... 14:18
Александр Васильев призвал пенсионерок брать пример с Надежды Бабкиной 14:17
Брянский губернатор Богомаз сообщил о смерти пострадавшего при атаке ВСУ... 14:15
Disney+ снимет новую экранизацию романа о драконах «Эрагон» 14:14
В США предложили способ предотвращения нелегального распространения ядерного оружия 14:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Ъ»: российские операторы сотовой связи сократили раздачу подарочных карт из-за дефицита

close
100%
Depositphotos

Российские операторы сотовой связи сократили раздачу подарочных карт из-за дефицита чипов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компаниях.

«Мы последовательно хотим уйти от «дистрибуции» к сервису и продажам и уже начали более чутко управлять отгрузками сим-карт, начали снижать такие инструменты продаж, как «сэмплинг» или «раздачи» в рамках нашей стратегии», — пояснила вице-президент по розничному бизнесу «Вымпелкома» Светлана Кирсанова.

Она добавила, что на данный момент число новых абонентов на рынке не растет. Схожих практик стали придерживаться в «МегаФоне» — компания продолжает предлагать подарочные карты, но в меньшем объеме.

Кроме того, за последние полгода себестоимость сим-карт для операторов за полгода выросла в 2,5 раза, по данным источника «Ъ». Рост цен происходит на фоне глобального дефицита чипов.

Ранее операторам связи отказали в господдержке из-за слабого влияния на них санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть