Вице-канцлер ФРГ Хабек признал серьёзность ситуации со снижением поставок газа

Ситуация с энергоснабжением в ФРГ становится «серьёзной», предупредил вице-канцлер страны, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он уточнил, что это происходит на фоне дальнейшего сокращения поставок газа из России.

«У нас серьёзная ситуация. Пора бы всем это понять», — цитирует Хабека Life.ru.

По мнению Хабека, Германии необходимо снизить потребление газа и страна над этим работает. Он добавил, что меры будут выполняться последовательно.

Говоря о возможных сценариях на зиму, вице-канцлер отметил, что всё зависит от экономности самих немцев и только.

Уточнил он и то, что промышленные масштабы потребления топлива сократят ещё до того, как частные домохозяйства или социально значимые объекты столкнутся с перебоями в газоснабжении. Однако это большой риск — могут оборваться производственные цепочки в Германии и Европе.