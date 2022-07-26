Немецкая Wintershall Dea заявила, что «Газпром» разрушил имидж надежного поставщика

«Газпром» разрушил свой имидж надежного поставщика энергоресурсов из-за перебоев и сокращения поставок, утверждает немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, сообщает «РБК».

«Что я могу сказать, так это то, что наблюдавшиеся последние пару недель сокращения и перебои в поставках «Газпрома» подорвали доверие к России как к надежному поставщику энергоносителей в Европу. Доверие, которое строилось десятилетиями. И я должен сказать, что это крайне удручающе», — заявил глава Wintershall Dea Марио Мерен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснил, что РФ всегда выполняет обязательства по поставкам энергоресурсов, а заявления о «ненадежности» со стороны Европы контрастируют с реальностью и историей поставок.

При этом в Wintershall Dea отметили, что не собираются отказываться от совместных с Россией проектов и будут выполнять текущие контрактные обязательства.

Ранее в Еврокомиссии призвали готовиться к прекращению поставок российского газа «в любой момент».

25 июля «Газпром» объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.