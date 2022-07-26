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«Ъ»: Минстрой предложил включать в тарифы ЖКХ расходы на «умные» счетчики

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Кирилл Каллиников

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагает включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском министерстве.

По сведениям ведомства, платежи, вероятно, будут включать новый пункт, связанный с расходами на «умные» счетчики.

В результате потребители станут оплачивать создание и обслуживание цифровой инфраструктуры. К инфраструктуре будут относиться технические средства и сайты.

«Минстрой направил соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства», — добавили в издании.

Предположительно, в Федеральной антимонопольной службе данное нововведение не поддержали. При этом эксперты убеждены, что меры, касающиеся защиты населения от необоснованного роста цен за ЖКХ, надо оставлять прежними.

Ранее эксперт Илья Розанов заявил, что коммунальщики могут подать в суд на должников по ЖКХ через 3-6 месяцев.

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