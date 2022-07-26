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FP: предстоящей зимой мир ждет усугубление тяжелого энергетического кризиса

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Michael Probst/AP

Издание Foreign Policy утверждает, что предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, вызванного западными санкциями против Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам декана климатического факультета Колумбийского университета Джейсона Бордоффа, мир в настоящий момент переживает первый глобальный энергетический кризис, а его последствия проявляются везде. Эксперт в области энергетики считает, что самое худшее ожидает людей в будущем.

Издание подчеркивается, что проблемы в цепочках поставок и климатических потрясений рынков оказались в состоянии напряжения еще до начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине, еще во время пандемии коронавируса.

В публикации отмечается, что эта ситуация стала хуже после сокращения экспорта газа из РФ. Это вынудило государства Европы обратиться к другим источникам поставок, что только больше повысило цену на мировом рынке. Положение усугубляет также экстремальная жара, утверждает издание.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа решила вести подготовку к первой зиме без российского газа.

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