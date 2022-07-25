Байден исключил рецессию в США

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что в данный момент рецессия не угрожает американской экономике, передает ТАСС.

По словам главы государства, показатели безработицы США на сегодняшний день продолжают сохраняться на самом низком уровне за всю историю страны.

«На мой взгляд, рецессия нам не грозит. Уровень безработицы остается самым низким за всю историю, он находится в районе 3,6%», — отметил он.

Также американский лидер отметил и продолжающиеся в Соединенных Штатах инвестиционные процессы.

«Я надеюсь, что мы перейдем от этого быстрого роста к стабильному. И мы увидим небольшое сокращение», — подытожил Байден.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что текущее состояние американской экономики следует считать не «рецессией», а необходимым «замедлением». По ее словам, в прошлом году экономический рост в Штатах составил 5,5%, что привело к возвращению на работу людей, потерявших ее из-за пандемии коронавируса. Йеллен отметила, что положение вещей абсолютно «соответствует ситуации».