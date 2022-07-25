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IKEA возобновила распродажу в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Ретейлер IKEA в понедельник, 25 июля, возобновил онлайн-распродажу своих товаров. Об этом сообщается на сайте российского подразделения компании.

Как заявили в IKEA, продажа осуществляется, пока «в вашем городе» есть доступные интервалы для доставки и самовывоза.

Товары можно получить только в тех городах, где имеются магазины сети — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе. Также это можно сделать на прилегающих к ним территориях, но не более 50 км от города.

22 июля ретейлер IKEA сообщил о приостановке распродажи в России, заверив, что возобновит ее после выходных.

В середине июня эта компания заявила, что окончательно уходит из РФ, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране.

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