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В Британии заявили о панике в Европе из-за заявления «Газпрома»

Express: в Европе началась паника после заявления «Газпрома» о сокращении поставок газа

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Обозреватель британской газеты Express Джейкоб Полу написал о том, что после заявления «Газпрома» о сокращении транзита газа по «Северному потоку» в Европе началась паника.

Он указал, что министры энергетики Евросоюза сразу же отреагировали на данное событие. Они 26 июля встретятся в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана ЕС по экономии газа.

Как отмечается в публикации, Еврокомиссия (ЕК) опасалась «именно такого развития событий».

25 июля «Газпром» объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

В сообщении компании также говорится, что в связи с остановкой работы турбины суточная производительность данной станции с 7.00 мск 27 июля снизится практически вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.

Ранее ЕК обязала страны Евросоюза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

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ЕС — Россия
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