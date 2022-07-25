Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Подполковник США предупредил о коллапсе ВСУ из-за больших потерь 19:55
Британский таблоид посоветовал не стирать постельное белье и полотенца с одеждой 19:55
Игрок «Ростова» Нтумба рассказал о недовольстве Карпина в раздевалке 19:48
Книга мемуаров принца Гарри поступит в продажу к Рождеству 19:40
Политика Гозмана отпустили после задержания по делу о двойном гражданстве 19:40
В Южной Корее родились клонированные щенки бигля со светящейся шерстью 19:30
Черногорцы жалуются на сильнейший спад в туристической сфере из-за отсутствия... 19:26
Сбежавший из «Динамо» защитник Варела вернулся на базу клуба в Новогорске 19:24
В Вологде мужчина облил приятеля бензином, поджег и пырнул его ножом 19:20
Модель русского происхождения стала лицом рекламной кампании Blumarine 19:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Польше отказались делиться газом с другими странами ЕС

Министр климата Польши Москва заявила, что ее страна не намерена делиться газом с другими странами ЕС

close
100%
Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава не собирается делиться газом с другими странами Европейского союза, передает РИА «Новости».

Она указала, что польские газовые хранилища в настоящее время уже полны.

«У нас есть безопасные поставки (газа. — «Газета.Ru»)», — продолжила Москва.

По ее словам, все потребности Польши удовлетворены в отличие от 11 государств ЕС, «которые уже сегодня ввели ограничения».

Политик также прокомментировала инициативу Еврокомиссии (ЕК), которая 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по снижению спроса на газ. ЕК ранее обязала страны Евросоюза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

«То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — сказала Москва.

Она отметила, что Варшава не согласна с таким предложением ЕК. Против инициативы выступают также Греция, Португалия, Испания, Кипр, Мальта и прочие страны, напомнила министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что газ, который Россия поставляет Германии, Польша приобретает за более низкую цену.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть