В Польше отказались делиться газом с другими странами ЕС

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава не собирается делиться газом с другими странами Европейского союза, передает РИА «Новости».

Она указала, что польские газовые хранилища в настоящее время уже полны.

«У нас есть безопасные поставки (газа. — «Газета.Ru»)», — продолжила Москва.

По ее словам, все потребности Польши удовлетворены в отличие от 11 государств ЕС, «которые уже сегодня ввели ограничения».

Политик также прокомментировала инициативу Еврокомиссии (ЕК), которая 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по снижению спроса на газ. ЕК ранее обязала страны Евросоюза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

«То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — сказала Москва.

Она отметила, что Варшава не согласна с таким предложением ЕК. Против инициативы выступают также Греция, Португалия, Испания, Кипр, Мальта и прочие страны, напомнила министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что газ, который Россия поставляет Германии, Польша приобретает за более низкую цену.