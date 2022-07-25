Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Ведомости»: больше половины семей получили отказ по выплатам... 15:20
Чебоксарские врачи обнаружили в желудке 8-летней пациентки клубок волос 15:20
Экс-возлюбленная Тимати рассказала, как сын «троллит» ее из-за фигуры 15:19
Правительство увеличило период компенсационных выплат за организацию временной... 15:17
Садальский рассказал, как Добронравов ночью повез в больницу заболевшую звезду... 15:16
Юран вступился за Глушакова после критики Аршавина в адрес игрока... 15:15
Глава МИД Лавров передал президенту Конго Сассу-Нгессо послание Путина 15:11
Эксперт объяснил, когда уже нельзя собирать ревень 15:09
Белоруссия показала модернизированный основной боевой танк Т-72Б 15:06
ČTK: жители Чехии сократили потребление газа на 15% из-за роста цен... 15:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Нафтогазу Украины» не дают отсрочку на выплаты по еврооблигациям

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Инвесторы отказываются дать «Нафтогазу Украины» двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания планировала избежать дефолта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Как говорится в сообщении, держатели еврооблигаций компаний не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года. Речь идет о выпусках еврооблигаций на $335 млн с погашением в 2022 году, €600 млн с погашением в 2024 году и $500 млн с погашением в 2026 году. Встречи с держателями евробондов «Нафтогаза Украины» пройдут 26 июля, отмечает агентство. При этом ожидается, что предложение не будет одобрено .

«С момента запуска запроса согласия [на изменение условий по бондам] компания ведет конструктивные обсуждения с держателями. В свете решения правительства страны и отзывов, полученных по предложениям, компания сформулирует новое предложение держателям евробондов, чтобы получить согласие на изменение условий», — заявили в компании.

«Нафтогаз» 22 июля направил запрос в правительство на одобрение выплат по евробондам, однако он не был удовлетворен. Дополнительный запрос на утверждение такого платежа был также направлен 23 июля, подчеркнули в компании.

Ранее правительство Украины своим распоряжением предписало компании согласовывать выплаты по евробондам, а также запретило погашение выпуска евробондов-2022 и выплаты купона по евробондам-2024.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть