Аналитик Кочетков предрек снижение цен в России после решения ЦБ по ставке

Цены производителей говорят о том, что тенденция к снижению стоимости товаров в стране продолжится и после решения Центробанка по снижению ключевой ставки. Об этом «Прайм» заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Более того, инфляция по итогам мая составила 17,1%, в июне снизилась до 15,9%, а к 15 июня уже была на уровне 15,5% за год. Соответственно, Банк России решил, что цены снижаются быстрее, чем это прогнозировалось ранее», — отметил Кочетков.

По его словам, у производителей в мае цены сократились на 6,9%, а в июне на 4,1%. Поэтому регулятор решил смягчить свою политику, несмотря на то, что реальная инфляция все еще держится на высоком уровне.

Он добавил, что в продолжении политики по снижению ставок может возникнуть ситуация с ослаблением рубля, что вызовет рост инфляции. Поэтому текущее снижение ставки было необходимо для удовлетворения запроса Минфина, который хотел с осени снова выйти на рынок заимствований. Поэтому теперь регулятор будет действовать более осторожно, однако итоговое слово будет за ситуацией на рынке.

22 июля Центральный Банк России 22 июля резко снизил ключевую ставку сразу — на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых. Отмечается, что такое решение было принято в связи с низкими темпами прироста потребительских цен, что приводит к замедлению годовой инфляции.