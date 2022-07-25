«Яндекс» снял ограничения на наем новых сотрудников и открыл около 2 тысяч вакансий

Компания «Яндекс» сняла ограничения на наем новых сотрудников, на данный момент открыто около 2 тыс. вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

«Яндекс» снимает все ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании около 2000 вакансий, и в ближайшее время появятся новые», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что больше всего людей требуется в портал «Яндекс.Поиск» — 835 вакансий, а также в сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Доставка», «Яндекс.Еда» и другие.

Самой востребованной специальностью в компании назвали бэкенд-разработчика, по этой вакансии имеется 476 свободных мест.

28 февраля «Яндекс» сообщил, что временно приостанавливает прием на работу новых сотрудников на две недели.

Ранее в «Яндексе» отказались комментировать информацию о переводе 300 сотрудников в Сербию, о которых писало сербское издание Danas.