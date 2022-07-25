Французская компания Eutelsat и британская OneWeb могут объявить о слиянии

Французский оператор спутниковой связи Eutelstat и британская OneWeb могут объявить о слиянии. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, Eutelsat и OneWeb сейчас близки к слиянию. В результате сделки должна образоваться мощная компания, способная составить конкуренцию на быстрорастущем рынке космических коммуникаций.

Уточняется, что к вечеру воскресенья соглашение не было достигнуто. Однако о сделке могут объявить уже в понедельник, 25 июля. Ожидается, что правительства Великобритании и Франции займут места в совете директоров новой компании.

Ранее американская компания Northrop Grumman, получившая контракт Пентагона на производство 42 спутников для низкоорбитальной группировки, выбрала Airbus в качестве поставщика спутниковых платформ. Для построения группировки будет использована платформа Arrow 450. На подобной, но более легкой платформе — Arrow 150 — строят спутники OneWeb.