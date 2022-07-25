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«Известия»: ЦБ планирует возобновить печать десятирублевых купюр

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Depositphotos

Курирующий наличное денежное обращение зампред Центробанка Сергей Белов рассказал газете «Известия», что в конце года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, ее выпуск прекратили в 2013-м.

Он также сообщил, что обсуждается вопрос возобновления выпуска пятирублевой купюры, которую не печатали после 1998-го. В настоящее время эти банкноты встречаются, но очень редко.

В Центробанке полагают, что возвращение в активное обращение купюр низких номиналов позволит снизить расходы на производство наличных денег, так как срок службы таких купюр будет увеличен за счет новых технологий.

Эксперты полагают, что таким образом можно будет решить проблему с монетами, которые не возвращаются в обращение, оседая мертвым грузом у граждан.

Ранее в Национальном банке Украины утверждали, что с февраля объем новых, только что с денежной фабрики, купюр вырос в пять раз.

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