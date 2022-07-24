Аналитик Митрахович перечислил влияющие на цену нефти факторы

Изменение цен на нефть зависит от нескольких основных факторов. Об этом RT заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

«Будет ли увеличиваться западное давление на Россию? Это один фактор. Второй фактор: будет ли заключена новая сделка на месте ОПЕК+. Если она будет, то надо понять, что там прописано, какие ограничения», — отметил Митрахович.

По его словам, если не будет очередных попыток давления на Россию со стороны западных стран, то цены могут остаться на текущем уровне.

20 июля Reuters, ссылаясь на данные таможни КНР, сообщило, что Россия второй месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июне на фоне рекордных поставок в мае. В июне импорт нефти из России в Китай составил 7,29 млн тонн, позволяя стране остаться в лидерах по поставкам данного топлива в страну. При этом данный показатель на 10% выше аналогичного периода прошлого года, но немного меньше, чем рекордные майские данные.