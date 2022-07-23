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Reuters написало, что Португалия изучает заявку на гражданство от «олигарха» под санкциями

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Depositphotos

Португальские власти в настоящее время изучают заявки на получение гражданства от двух «олигархов», один из которых находится под американскими санкциями. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Португалии.

В Минюсте страны сообщили, что заявления двоих мужчин о получении гражданства «ожидают рассмотрения». Подробности в министерстве не уточнили.

До этого газета Publico написала, что израильский бизнесмен Лев Леваев, а также российский предприниматель Год Нисанов ждут ответ по поводу предоставления им гражданства Португалии.

В издании отметили, что Нисанов и Леваев получили документы от Еврейской общины Порту (Comunidade Israelita do Porto, CIP), подтверждающие их сефардское происхождение. В соответствии с законодательством Португалии, потомки евреев-сефардов имеют право на получение гражданства в упрощенном порядке. Дело в том, что эту народность изгнали из этого южноевропейского государства в XV веке.

Год Нисанов — сооснователь компании «Киевская площадь», среди активов которой агрокластер «Фуд Сити» и торгово-развлекательный центр «Европейский». Нисанова внесли в списки санкций США в начале июня. Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд.

Лев Леваев — израильский бизнесмен, которому, по версии Forbes, принадлежит интегрированная алмазная компания с шахтами в Южной Африке. В 2018 году издание оценивало его состояние в $1 млрд.

В декабре 2021 года издание Publico сообщило, что российский миллиардер Абрамович получил паспорт Португалии.

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