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Спрос на нефть стран Персидского залива объяснили пополнением запасов со стороны Евросоюза

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Global Look Press

Станы Евросоюза (ЕС) вынуждены покупать нефть у государств Персидского залива из-за антироссийских санкций. Так заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков объяснил высокий спрос на сырье из Ирака и Саудовской Аравии, пишет «Лента.ру».

«Возможно, сейчас в Евросоюзе повышен спрос в преддверии того, что к концу года будет введено эмбарго на нефть, а в начале следующего — на нефтепродукты. Они сейчас могут усиленно закупать, и это могут быть не регулярные закупки, а временные. Потом это все может перерасти в перераспределение», — объяснил Рыков.

По словам аналитика, переориентация сырьевых рынков только началась. ЕС в рамках шестого пакета ограничительных мер ввел запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из России, который полностью вступит в силу в феврале 2023 года. Европейская сторона к концу 2022 года должна либо сократить потребление углеводородов, либо найти альтернативных поставщиков.

Ранее 23 июля агентство Bloomberg написало, что Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки нефти в Европу, где постепенно отказываются от импорта российских энергоносителей.

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