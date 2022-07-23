Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Краснодара» и «Спартака» объявили стартовые составы на матч... 19:03
Рене Зеллвегер задумалась о возвращении к роли Бриджит Джонс 19:00
В США объяснили, почему Россия не сильно глушит GPS на Украине 18:58
Нутрициолог Медведева рассказала, как приготовить полезный джем из ягод 18:53
Спрос на нефть стран Персидского залива объяснили пополнением запасов со стороны... 18:51
Daily Mail: Роналду дал согласие на переход в «Атлетико» 18:48
Депутат Леонов назвал «политическим решением» объявление оспы обезьян ЧС международного... 18:47
Министр обороны Турции заявил о начале работы координационного центра по зерну... 18:47
В ЛНР обвинили в госизмене бывшего сотрудника ОБСЕ, завербованного ЦРУ 18:43
Роспотребнадзор: в РФ отсутствуют новые подтвержденные случаи оспы обезьян 18:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony ищут пути для параллельного импорта в РФ

close
100%
Pexels

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что киностудии Disney и Sony ищут каналы для параллельного импорта в Россию. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — сказал он.

Ранее компания Disney полностью приостановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля.

В начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. Решение затронуло в том числе вещания принадлежащих компании телеканалов, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, производства контента и продукции, их лицензирования, издания журнала National Geographic.

При этом в Disney заверили, что все сотрудники, работающие в РФ, сохранят свою работу. В структуру медиаконгломерата входят Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios и другие.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть