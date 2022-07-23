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Эксперт Ключник рассказал, при каких условиях женщины могут досрочно выйти на пенсию

Эксперт Ключник рассказал, что многодетные матери имеют право на пенсионные льготы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник рассказал агентству «Прайм», какие женщины могут выйти на пенсию раньше положенного.

Эксперт рассказал, что женщинам, как и мужчинам, для получения страховой пенсии по старости необходимо накопить минимальный стаж от 12 лет (с 2024 года — 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года — 30), а также достичь пенсионного возраста (56,5 лет, а с 2028 года — 60 лет).

«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет», — рассказал Ключник.

Он добавил, что матерям с тремя и четырьмя детьми пенсия назначается на три и четыре года раньше пенсионного возраста, но при этом у них должно быть не менее 15 лет трудового стажа.

Для тех женщин, которые работали в районах Крайнего Севера или накопили более 37 лет трудового стажа, а также представительницы социально значимых и опасных профессий также возможен досрочный выход на пенсию.

Ранее газета «Известия» сообщала, что ПФР проиндексирует выплаты 7,3 миллиона пенсионеров в России с 1 августа.

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