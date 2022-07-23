Эксперт Ключник рассказал, при каких условиях женщины могут досрочно выйти на пенсию

Директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник рассказал агентству «Прайм», какие женщины могут выйти на пенсию раньше положенного.

Эксперт рассказал, что женщинам, как и мужчинам, для получения страховой пенсии по старости необходимо накопить минимальный стаж от 12 лет (с 2024 года — 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года — 30), а также достичь пенсионного возраста (56,5 лет, а с 2028 года — 60 лет).

«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет», — рассказал Ключник.

Он добавил, что матерям с тремя и четырьмя детьми пенсия назначается на три и четыре года раньше пенсионного возраста, но при этом у них должно быть не менее 15 лет трудового стажа.

Для тех женщин, которые работали в районах Крайнего Севера или накопили более 37 лет трудового стажа, а также представительницы социально значимых и опасных профессий также возможен досрочный выход на пенсию.

Ранее газета «Известия» сообщала, что ПФР проиндексирует выплаты 7,3 миллиона пенсионеров в России с 1 августа.