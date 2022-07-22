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На Украине арестованы активы Медведчука и его супруги на сумму более $1 млн

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В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что имущество украинского политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на сумму более $1 млн арестовано на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

В СБУ подчеркнули, что арест на имущество политика был наложен решением суда. Оно также распространяется на корпоративные права общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 38 млн гривен. (более $1 млн), банковские счета на 1,3 млн гривен (более $35 тыс.), два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. кв. м.

В публикации отмечается, что бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин России Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов анонсировал «громкие» заявления о людях из медийной сферы, которые пропали с экранов после 24 февраля.

В качестве примера секретарь СНБО привел задержание в апреле Виктора Медведчука, главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

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