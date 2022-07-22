МИД Китая показал страну, являющуюся главной угрозой для мира

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты являются главной угрозой для мира. Он опубликовал в Twitter диаграмму, на которой сравниваются военные расходы десяти стран.

На изображении видно, что США тратит на военные расходы более $800 млрд. С этим показателем государство занимает первое место и обгоняет девять стран с общими затратами. В этот список вошли Китай, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея.

«Кто представляет реальную угрозу?» — подписал публикацию дипломат.

19 июля официальный представитель МИД Китая назвал неприемлемыми угрозы США по поводу «обхода» антироссийских санкций

Ранее Чжао Лицзянь напоминал, что из-за действий Соединенных Штатов было много человеческих жертв в ходе различных военных операций.

Также представитель министерства иностранных дел КНР заявлял, что американская сторона постоянно во всем врет.