Набиуллина заявила о восстановлении импорта в потребительском сегменте

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о восстановлении импорта в России.

«Динамика импорта соответствует нашим ожиданиям: после существенного снижения этот показатель начал восстанавливаться», — сказала она, выступая на пресс-конференции на итогам заседания Совета директоров Банка России.

Набиуллина добавила, что в основном увеличивается потребительский импорт, это происходит благодаря налаживанию новых маршрутов поставок.

Также она отметила, что в части промежуточного и инвестиционного импорта пока явных признаков восстановления не заметно.

Кроме того, Набиуллина сообщила, что спад в российской экономике окажется более длительным и менее глубоким, чем изначально предполагалось.

Ранее стало известно, что Центробанк снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых.