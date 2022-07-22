Аналитик «Фридом Финанс» спрогнозировал рост курса доллара до 62 рублей в скором времени

Ведущий аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова спрогнозировала рост курса американской валюты до 62 руб. в ближайшей перспективе, пишет RT.

«Доллар, оттолкнувшись от уровня в 54,5 рубля, начал расти. Если доллар сегодня или в понедельник достигнет 58 рублей и закрепится выше этого уровня, он сможет в достаточно короткие сроки дорасти сначала до 60 рублей, а если и этот уровень будет пробит вверх, то до 61 — 62 рублей», — полагает аналитик.

Мильчакова отметила, что если доллар США не повысится более 58 руб., то в скором времени американская валюта упадет как минимум до 56 руб. Во многом это зависит от решений Центрального банка России и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Последняя структура объявит решение по процентным ставкам на следующей неделе.

По словам аналитика «Фридом Финанс», чем больше будут повышены ставки в США (а в их повышении никто не сомневается), тем более существенно сможет укрепиться доллар к мировым резервным валютам и валютам развивающихся стран.

Ранее 22 июля сообщалось, что Центральный Банк России резко снизил ключевую ставку сразу — на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых.