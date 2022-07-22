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Москвичи за одну ночь забронировали недвижимости на 6 млрд рублей

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Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

В ночь на 22 июля стартовала онлайн-распродажа жилья – «Черная пятница» рынка Black Friday Real Estate, — в первые часы которой жители московского региона забронировали недвижимости на рекордную сумму в 6 млрд руб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Ассоциации профессионалов рынка недвижимости (REPA).

В распродаже, проходящей уже восьмой год, участвуют Москва, Подмосковье, в этом году к ним присоединились Екатеринбург и Свердловская область. «Черная пятница» на рынке жилья будет идти три дня до 24 июля. В ней участвуют 28 крупнейших застройщиков.

К утру 22 июля москвичи забронировали 1098 лотов из представленных в столице 2,5 тыс. (44%) на 6 млрд руб. – эта сумма стала рекордной за все время акции и вдвое превысила показатель первой ночи рынка Black Friday Real Estate 2021 года. В Екатеринбурге забронировали 102 лота на сумму 450 млн руб. – это почти 20% от общего числа предложений в городе.

«На фоне общего состояния рынка, где эксперты оценивают снижение покупательской активности до 60%, такие результаты можно считать феноменальными», — отметили в REPA.

Во время онлайн-распродажи скидки на квартиры, апартаменты и офисные помещения в столичном регионе доходят до 20%, на загородную недвижимость — до 15%. Максимальные скидки — до 50% — приходятся на машиноместа и кладовые помещения. Самые бюджетные предложения на квартиры комфорт-класса стартуют от 2,6 млн руб., апартаменты бизнес-класса от 5,7 млн. Квартиры бизнес-класса во время «Черной пятницы» начинаются от 8 млн, апартаменты «премиум» от 19,2 млн, квартиры в этом сегменте от 27,3 млн, стоимость элитной недвижимости стартует от 26 млн руб.

На момент старта акции в Москве самая большая скидка в рублях предлагалась на торговое помещение в ЖК «Резиденции Архитекторов» – 41,9 млн руб. Самая большая скидка на жилье составила 31,2 млн руб. на многокомнатную квартиру с террасой в ЖК «Остров».

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