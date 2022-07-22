«Ъ» узнал детали запуска пилотного проекта по продаже рецептурных лекарств онлайн

В России с начала следующего года может начать действовать пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько участников отрасли и источник в правительстве.

В настоящее время россияне могут покупать онлайн безрецептурные лекарства.

Ответственным за эксперимент было назначено Минэкономики. Ведомство предложило провести пилот в рамках «цифровой песочницы», предусмотренной принятым в начале 2021 года ФЗ-258 «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций». По мнению участника аптечного рынка, использование этого положения неизбежно сделало бы возможным участие в продажах маркетплейсов, которые не имеют необходимой для доставки лекарств экспертизы. Против этой идеи высказалось государственно-правовое управление президента, обосновав свои возражения тем, что ЭПР не может вводиться в случаях, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью потребителя.

По данным издания, пилот будет запущен с 1 января 2023 года сроком на год в Москве, Московской и Белгородской областях. Выбор этих регионов обусловлен тем, что на этих территориях уже работают платформы электронных рецептов, позволяющие обеспечить идентификацию при онлайн-заказе и доставке препаратов. Онлайн нельзя будет продавать препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие средства или объемную долю этилового спирта свыше 25%. Также по интернету не получится купить радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства.

Ранее Росздравнадзор призвал аптеки ужесточить контроль продаж рецептурных лекарств.