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В Ливии возобновилась добыча и отгрузка нефти с терминалов

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Finbarr O'Reilly/Reuters

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила о возобновлении нефтедобычи на пяти крупных месторождениях. Об этом сообщает ТАСС.

Деятельность на месторождениях не велась три месяца. Теперь на них начались производство и отгрузка. Речь идет о месторождениях Эн-Нафура, Тибести, Эль-Гани и Эль-Бейда.

Началась загрузка 1 млн баррелей нефти для Италии, ее доставит танкер под мальтийским флагом.

Добыча сейчас осуществляется на уровне 70 тыс. баррелей в сутки, постепенно она будет доведена до нормальных показателей.

Ранее возобновило работу одно из наиболее крупных нефтяных месторождений Ливии Эль-Филь.

Ранее сообщалось, что национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) заявила о форс-мажоре на своих нефтяных объектах из-за политического кризиса в стране.

«Мы неоднократно пытались избежать форс-мажора, однако теперь выполнение взятых на себя обязательств стало невозможным. Мы вынуждены объявить форс-мажор в портах Эс-Сидр и Рас-Лануфа, а также на нефтяном месторождении Эль-Филь», — отметил глава NOC Мустафа Саналла.

Он добавил, что состояние форс-мажора также остается в портах Брега и Зуветина. Кроме того, нефть не должна стать разменной монетой в политике. Поэтому вся ответственность за сбои лежит на сторонах конфликта.

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