В Банке России заявили, что не получали ходатайства на покупку Экспобанком «дочки» HSBC

В российский Центробанк не поступало ходатайство на приобретение Экспобанком дочернего банка британской группы HSBC в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.

Отмечается, что в связи с отсутствием прошения в Банке России не изучают возможность заключения такой сделки.

До этого агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря финансовой группы HSBC сообщило, что одноименный крупнейший банк Великобритании подписал соглашение о продаже 100% своего бизнеса в России Экспобанку.

«По закону любая сделка по приобретению свыше 10% любой кредитной организации требует согласования с Банком России. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в Банк России не поступали», — сказали в пресс-службе ЦБ.

В середине июля заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановит выдачу разрешений на продажу «дочек» иностранных банков в России.