Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Эксперт оценил стоимость особняка Джигана и Самойловой в 170 млн. рублей 17:53
Юморист Морозов рассказал, зачем зрители ходят на концерты Бузовой 17:52
В США хотят создать центр для ЛГБТ-ветеранов 17:51
Женщину убили выстрелом в голову на лестничной площадке жилого дома... 17:48
Глава МИД Венгрии Сийярто: республика выступает за диалог между Востоком и... 17:47
Кравцов пошутил о листовках в Херсонской области с наградой за его... 17:47
Ахеджакова опровергла слухи о снятии с репертуара спектаклей с ее участием 17:41
Режиссера «Ералаша» Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию 17:41
Глава ВГА Харьковской области Ганчев: в регионе начали выплачивать пенсии... 17:39
Глава МИД Лавров: Россия рассмотрит просьбу Венгрии о дополнительных объемах газа 17:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минюст США: на задержанной властями суперъяхте российского олигарха нашли яйцо Фаберже

close
100%
Depositphotos

Первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что на одной из арестованных американскими властями яхт, якобы принадлежащей российскому бизнесмену, было найдено ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Монако, Штаты совместно с правительством Испании изъяли на острове Майорка яхту стоимостью $90 млн, которая принадлежит российскому олигарху, а в Республике Фиджи произвели арест яхты стоимостью около $500 млн.

На борту одной из них было обнаружено яйцо Фаберже, рассказала Монако. По ее словам, Министерство юстиций попросит у конгресса США разрешение на передачу средств украинским беженцам, которые власти рассчитывают получить в случае продажи изъятого имущества.

Ранее стало известно, что арестованную властями Гибралтара суперъяхту Axioma, предположительно связанную с российским миллиардером Дмитрием Пумпянским, продадут с аукциона.

До этого испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть