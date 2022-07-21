Минюст США: на задержанной властями суперъяхте российского олигарха нашли яйцо Фаберже

Первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что на одной из арестованных американскими властями яхт, якобы принадлежащей российскому бизнесмену, было найдено ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Монако, Штаты совместно с правительством Испании изъяли на острове Майорка яхту стоимостью $90 млн, которая принадлежит российскому олигарху, а в Республике Фиджи произвели арест яхты стоимостью около $500 млн.

На борту одной из них было обнаружено яйцо Фаберже, рассказала Монако. По ее словам, Министерство юстиций попросит у конгресса США разрешение на передачу средств украинским беженцам, которые власти рассчитывают получить в случае продажи изъятого имущества.

Ранее стало известно, что арестованную властями Гибралтара суперъяхту Axioma, предположительно связанную с российским миллиардером Дмитрием Пумпянским, продадут с аукциона.

До этого испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России.