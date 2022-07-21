РБК написал, что крупнейший в мире производитель титана готовится к добыче сырья в России

Крупнейший в мире производитель титана — российская корпорация «ВСМПО-Ависма» — рассматривает вероятность самостоятельно добывать сырье для его производства на территории России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

«Корпорация «ВСМПО-Ависма» с июня текущего года активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области», — уточнили в агентстве.

Сейчас Роснедра готовятся включить в список лицензирования на условиях аукциона восточную часть этого месторождения. Проведение аукциона запланировано на конец 2022 года. Первоначальный размер разового платежа за право пользования участком недр составляет около 1,7 млрд руб.

Заместитель главы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов 15 июля сказал, что «ВСМПО-Ависма» рассматривает проекты по собственной добыче внутри России. По его словам, компания хочет добывать сырье в России, потому что прежде его завозили с Украины, а в последнее время из Вьетнама и Африки. Из-за рисков нарушений в поставках решается вопрос зависимости от иностранного титаносодержащего сырья.

В середине июля газета «Коммерсантъ» написала, что украинская компания «Вельта», владеющая Бирзуловским и Лекаревским месторождениями ильменита (титановое сырье) на Украине пытается добиться отказа от российского титана компаниями Запада.