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Reuters написало, что иностранные банки в России начали нанимать новых сотрудников

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Российские подразделения зарубежных кредитных организаций Citi и Райффайзенбанк начали искать новых сотрудников. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информацию источников.

По данным Reuters, у Райффайзенбанка в июле было 276 активных вакансий на сервисе поиска работы HeadHunter, у Citi — 84.

Источник издания связывает открытие новых вакансий с тем, что многие сотрудники уехали из России после 24 февраля. При этом есть вакантные места, которые необходимо заполнять.

Банки стали искать новых сотрудников на фоне того, что российский Минфин пообещал блокировать уход иностранных банков из страны. На прошлой неделе заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановит выдачу разрешений на продажу «дочек» иностранных банков в России.

Источник Reuters в одном из московских офисов иностранного банка сказал, что после этого заявления замминистра финансов персонал в российских отделениях зарубежных кредитных организаций «вздохнул с облегчением», поскольку многие работники боялись увольнений.

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