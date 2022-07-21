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Россиян предостерегли от завышения цен при сделках с жильем

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Популярная схема с покупкой квартиры через договор с завышенной суммой сделки является рискованной. Об этом «Ленте.ру» заявила владелец агентства недвижимости Ксения Аверс.

«И для покупателя, и для продавца такая сделка может закончиться уголовным делом. Такая схема встречается, когда человек покупает жилье у частного лица либо у компании, которая не является застройщиком. Например, у юридического лица или агентства, перепродающего такие объекты», — отметила Аверс.

По ее словам, при завышении продавец пишет расписку для банка, что он уже получил деньги от покупателя. Именно это является обманом с широкими последствиями. Речь идет о том, что подлог документов — это сговор. Однако подобный вид сделок все еще популярен в России.

Она добавила, что такая схема широко используется в мошенничестве. Например, покупатель, который получил расписку, при не совершении сделки может потребовать вернуть средства, которые на самом деле не получал.

18 июля главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Александра Львова заявила, что заемщик может уменьшить ставку по жилищному кредиту, если оформит займ с господержкой, воспользуется собственной программой банка и застройщика или рефинансирует ссуду по более низкой ставке. Также сэкономить на ипотеке помогает оформление налогового вычета.

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