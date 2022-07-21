Доллар и евро резко подорожали на Мосбирже

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже начал резко расти.

Курс начал расти с 12.10 мск. За 50 минут он поднялся с 55,35 руб. до 58,485 руб. При этом после 13.00 доллар также резко подешевел. К 13.21 мск он опустился до 56,9725 руб.

Минимальное значение доллара в ходе сегодняшних торгов составил 54,7075 руб., максимальное — 58,8925 руб.

Евро также начал резко расти с 12.10 мск. Тогда он стоил 56,47 руб., а к 13.00 достиг 59,3 руб. Затем евро стал снижаться сразу на несколько рублей.

Ранее сообщалось, что рубль в начале торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием прошлой сессии.