H&M решили не проводить финальную распродажу в России

Перед уходом с российского рынка шведская Hennes & Mauritz (H&M) решила отменить распродажу товаров, открыв поэтапно магазины сети в августе. Об этом сообщается на сайте компании.

«Физические магазины H&M и H&M Home в России временно откроются для реализации стока. Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа», — отметили в публикации.

В пресс-релизе добавили, что все магазины будут работать в штатном режиме, а товары продаваться по полной цене.

18 июля РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз сообщили, что H&M, перед уходом с рынка, устроит распродажу. При этом точную дату в компании не сообщили.

Компания H&M начала работу на рынке России в 2009 году. В марте 2022 года H&M объявил о временной приостановке работы на территории России в связи со спецоперацией на Украине.