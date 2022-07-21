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Tesla продала три четверти своих биткоинов почти за $1 млрд за три месяца

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Dado Ruvic/Reuters

Крупнейший в мире производитель электромобилей Tesla продал около 75% ранее купленных биткоинов за $936 млн в период с апреля по июнь. Об этом сообщается в ежеквартальном отчете компании.

После того, как Tesla опубликовала данные о продаже биткоинов, его курс резко упал с $23,7 тыс. до $23 тыс.

Из отчета известно, что выручка Tesla за первый квартал упала с $18,76 млрд до $16,93 млрд во втором.

В начале февраля агентство Reuters сообщило, что по состоянию на 31 декабря 2021 года производитель электрокаров Tesla владел активами в биткоинах на сумму в $1,99 млрд. Отмечается, что компания бизнесмена Илона Маска сама раскрыла рыночную стоимость своих криптовалютных активов.

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