Глава ВГА Запорожской области рассказал о работе АЭС после ударов украинских военных

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на местной АЭС два энергоблока работают не на полную мощность.

«Станция работает в штатном режиме. Работают полноценно два блока, не на полную мощность, конечно», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Накануне в Энергодаре заявили, что украинские ударные беспилотные летательные аппараты атаковали Запорожскую АЭС. Член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщал, что реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала. В результате пострадали 11 человек, все они являются сотрудниками АЭС, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Запорожская АЭС находится рядом с городом Энергодар. Она является самой крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.