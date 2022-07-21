Аргентина достигла рекордной добычи сланцевого газа в размере 78 млн кубометров в июне

Аргентина в июне 2022 года достигла рекорда по добыче сланцевого газа, дойдя до показателей в 78 млн кубометров за сутки. Об этом заявил глава департамента энергетики Аргентины Дарио Мартинес, передает РИА «Новости».

«В июне мы достигли самого высокого в истории уровня производства нетрадиционного газа», — отметил Мартинес.

По его словам, текущие показатели оказались на 4% выше данных за май и на 28% выше уровня добычи за аналогичный период прошлого года.

Он добавил, что рекордных показателей получилось достичь благодаря развитию одного из самых крупных месторождений сланцевых углеводородов — Вака Муэрта.

В конце июня президент Аргентины Альберто Фернандес на полях саммита G7 обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги вопросы сотрудничества в сфере экспорта сжиженного газа.

Фернандес и Драги обсудили возможность строительства завода по производству сжиженного газа на месторождении Вака Муэрта и участие Италии в проекте. Уточняется, что для производства сжиженного природного газа могут быть использованы излишки добычи газа на Вака Муэрта.