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В Минэке заявили о массовом переезде компаний в российские офшоры в 2022 году

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Depositphotos

С конца февраля 2022 года в офшоры России переехало 32 компании. Об этом «Известиям» заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«С конца февраля в российские офшоры переехало 32 компании. С начала года же это сделало 34 организации», — отметил Торосов.

По его словам, сейчас в специальных административных районах (САР) 100 участников. При этом за весь прошлый год в САР на островах Октябрьский и Русский переехало 27 компаний. Поэтому, с учетом такой динамики, по итогам года в САР может быть более 100 резидентов.

Эксперты рынка указали, что налоговые льготы меняются от статуса организации: международная компания (МК) или международная холдинговая компания (МХК). При этом самые выгодные льготы у МХК, которые могут их получить при соблюдении ряда условий. Например, среди льгот есть ставка налога в 5% при получении дивидендов или ставка налога в 10% при выплате доходов.

В конце мая газета «Известия» писала, что жителям России начали поступать предложения об открытии банковских счетов в офшорах в связи с введенными против страны санкциями. Также россиянам предлагается зарегистрировать бизнес в иностранных зонах для ведения дела.

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