Финская компания Wärtsilä продала бизнес в России местному руководству

Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала часть находящихся в России подразделений местному руководству, другие были переведены за рубеж. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Сегодня Wärtsilä объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все изменения и закрытие операций Wärtsilä были завершены в соответствии с российским законодательством. Известно, что закрылся офис компании в Санкт-Петербурге.

В мае-июне этого года Wärtsilä подписала соглашения о продаже бизнеса Transas Navigator и ООО «Вяртсиля Восток» местному руководству компаний. Теперь Transas Navigator работает как независимая компания, при этом Wärtsilä не предоставляет и не поставляет какие-либо услуги или запчасти для бизнеса Transas Navigator после продажи, уточнили в компании.

Сотрудники, ранее работавшие в ООО «Вяртсиля Восток», теперь будут в команде недавно созданной компании ООО «В-Восток», которая продолжит заниматься техническим обслуживанием морского оборудования на местном уровне, после продажи Wärtsilä не оказывает техобслуживание на территории РФ, уточняется в заявлении.

Ранее Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) сообщал, что 67% россиян уверены, что российские компании смогут заменить покинувшие рынок зарубежные организации.