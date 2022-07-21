Газотранспортные операторы ФРГ подтвердили возобновление поставок по «Северному потоку»

Немецкие газотранспортные операторы OPAL и NEL подтвердили возобновление поставок газа по «Северному потоку» после окончания срока техобслуживания. Об этом сообщает ТАСС.

Физический поток газа по «Северному потоку» возобновился в точке приема в немецком Грайфсвальде в 06.00 по местному времени (07.00 мск).

По данным оператора проекта Nord Stream AG, газ идет по трубопроводу, однако на сниженном уровне — около 30% от максимума.

Обе нитки «Северного потока» останавливались для проведения профилактических работ с 11 июля по 21 июля.

Ранее правительство Германии выражало надежду, что газ по «Северному потоку» будет поступать в полном объеме после завершения ремонтных работ и что Россия будет выполнять свои контрактные обязательства.