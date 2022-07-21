В России решили не отменять штрафы для нефтяников за сжигание ПНГ сверх нормы

Минэнерго и Минприроды решили не освобождать от штрафов нефтяные компании за сверхнормативное сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо первого замглавы Минприроды Константина Цыганова в правительство.

Минэнерго и Минприроды собираются вернуться к обсуждения вопроса по отсрочке от выплат штрафов за сжигание ПНГ сверх нормы лишь в начале 2023 года. При этом в Минэнерго предложили продолжить обсуждение этого вопроса по итогам «мониторинга влияния санкционных ограничений в 2022 году на рынок сжиженного углеводородного газа (СУГ)».

В документе указали, что цены на СУГ сейчас куда выше показателей 2020 года. Однако отрицательная динамика показателей на бирже компенсируется переориентированными поставками на внутренний рынок.

По словам заместителя руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, в 2022 году рост сжигания ПНГ достигнет 13,7%, то есть 21,38 млрд кубометров. При этом проблема сжигания газа сверх нормы актуальна для отдельных компаний, которые напрямую не связаны с ситуацией на рыке СУГ.

В конце мая «Коммерсант», ссылаясь на обращение руководителя РСПП Александра Шохина от 16 мая к главе Минприроды Александру Козлову, писал, что нефтяные компании России попросили увеличить с 5% до 30% норматив сжигания попутного газа без штрафов из-за невозможности его куда-либо деть ввиду санкций.