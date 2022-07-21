Названы возможные сроки возврата Минфина РФ на рынок госдолга

Минфин России намерен возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на долговом рынке в третьем квартале 2022 года. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к правительству.

По его словам, возобновление размещения гособлигаций возможно после одобрения бюджетных проектировок, которые правительство должно согласовать до конца сентября.

Другой источник издания подтвердил данную информацию, при этом указав, что возобновление размещения ОФЗ случится не позднее октября.

«Сначала должны быть ответы на вопросы инвесторов, потом — размещения», — отметил он.

Оба источника также заявили, что решений по конкретным суммам заимствований еще нет. Они рассказали, что основной задачей министерства является тестирование рынка.

Как уточнил один из источников, цель инициативы — «постепенное возвращение на рынок и выход на нормальные объемы заимствований с 2023 года».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что расходы на обслуживание госдолга РФ к 2025 году будут превышать 2 триллиона рублей даже при умеренных займах.

До этого в докладе Счетной палаты России сообщалось, что внешний государственный долг РФ с начала года уменьшился на $2,6 млрд, составив по состоянию на 1 апреля $57 143,2 млн. В докладе также указывалось, что расходы на обслуживание госдолга России в первом квартале выросли на 11,4 млрд рублей (на 41,2%), на $24,6 млн (6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.