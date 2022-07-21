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Поставки стройматериалов в Калининград могут упасть в 4 раза

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Valera N. Trubin/Wikipedia

В пресс-службе Минстроя РФ рассказали https://ria.ru/» target=«_blank»>РИА «Новости», что поставки стройматериалов в Калининград могут упасть в 4 раза из-за пока действующего запрета транзита через Литву.

Отмечается, что на нынешний момент в Калининградской области есть запас стройматериалов. Плохо для области может сказаться запрет на перевозку цемента, стали и железа, а также древесины и строительной химии, включая краски и растворители

Минстрой рассматривает вариант доставки стройматериалов в Калининградскую область водным путем. Речь идет об использовании паромов. Отмечается, что использование этого вида транспорта скажется на сроках, назад паромы пойдут порожняком.

Ранее экс-премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс заявил, что российский грузовой транзит через территорию балтийской республики в Клайпедский государственный морской порт приносил госпредприятию «Летувос гележинкеляй» (Железные дороги Литвы) самую большую прибыль.

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