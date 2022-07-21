Mикрофинансовые организации зафиксировали рост спроса россиян на займы в июне

Две микрофинансовые организации — Moneyman и Creditter — отметили увеличение количества заявок на микрозаймы в июне. В Moneyman в июне число заявок выросло на 8,7% по сравнению с январем и на 1,3% по сравнению с маем. В Creditter показатель увеличился на 12,8% по сравнению с январем, в мае и июне число заявок было одинаковым. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компаниях.

«В 2022 году идет восстановление объема сегмента микрозаймов до пандемийных значений. Спрос на так называемые займы на «неотложные нужды» формирует основную долю заявок практически у всех микрокредитных компаний — этот вид займа всегда пользовался стабильно высоким спросом. Усилению спроса способствовало ограничение банковского кредитования и развитие онлайн сервисов МФО в пандемию», — расскаал генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов.

С ним согласился генеральный директор сервиса альтернативного кредитования Moneyman Сергей Весовщук.

«Спрос на микрозаймы растет на фоне сохранения банками консервативной кредитной политики. Не до конца исчерпан эффект санкций», — отметил Весовщук.

Он допустил, что в сентябре по сравнению с июнем число заявок вырастет еще на 10%.

В РЭУ им Плеханова назвали дополнительные факторы роста спроса на микрозаймы.

«Спрос на микрозаймы вырос из-за постепенного изменения финансовой модели поведения россиян. Они стали больше тратить денег, сокращая норму сбережений. Причина — укрепление валютного курса рубля и стабилизация цен на рынке продовольственных продуктов и товаров массового потребления», — указала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Председатель совета директоров группы Finbridge (Деньги сразу, Oneclickmoney, CashToYou) Леонид Корнилов уточнил, что микрофинансисты также ужесточили проверку клиентов.

«Прирост клиентской базы происходит в основном за счет качественных клиентов», — подчеркнул он.

Поэтому Смирнов не видит дополнительных рисков просрочки в связи с ростом спроса на срочные займы.

По данным Национального бюро кредитных историй, которые есть у «Газеты.Ru», в январе 2022 года 34,7% всех выданных микрозаймов были просрочены на срок от 90 дней. В мае показатель составил 34,1%, в июне остался примерно на том же уровне – 34,2%.

По данным НБКИ, количество микрозаймов, выданных россиянам в мае 2022 года выросло на 16% по сравнению с апрелем – до 2,38 млн. В бюро отметили, что этот рост был зафиксирован впервые после пяти месяцев непрерывного сокращения выдачи. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель выдачи микрозаймов тоже вырос. Он увеличился на 7,9% (в мае 2021 года - 2,2 млн).