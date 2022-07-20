Публицист Осташко: Запад так хотел навредить России, что в итоге обрушил свою же экономику

Ключевые страны Запада так хотели навредить России, что в итоге обрушили собственную экономику, уверен публицист Руслан Осташко.

«И пускай сейчас еще это не так заметно, но рецессия набирает обороты во всех без исключения ведущих странах Европы и, конечно, внутри США.

На днях глава американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман заявил о вероятности наступления рецессии в США и Европе. «Для США я оцениваю этот риск примерно в 50/50. На мой взгляд, он более значительный в Европе», – подчеркнул Горман.

Как следует из данных Bloomberg, приведенных 13 июля, рост инфляции в США достиг рекордных показателей. «Индекс потребительских цен вырос на 9,1% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим приростом с конца 1981 года». Вновь выросли цены на бензин, жилье и продукты питания. «Инфляция в США выше, чем прогнозировалось, поскольку цены в целом растут».

11 июля аналитики Bloomberg сообщили о риске экономического спада в Европе из-за дальнейшего дефицита газа на фоне рекордного роста цен. До событий на Украине риск рецессии составлял 20 %, сейчас аналитики оценивают его в 50 %. Причем для экономики Германии вероятность кризиса составляет уже 55 %.

Международная энергетическая ассоциация (МЭА) призвала Европу подготовиться к полному прекращению поставок российского газа этой зимой. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр 10 июля заявил: «Давайте будем готовы к полному отключению российского газа. Это наиболее вероятный сценарий на данный момент». По его мнению, риск рецессии в Европе зависит от хода энергетического кризиса.

19 июля МВФ дал неутешительный прогноз по наиболее враждебным к России странам, входящим некогда в советский восточный блок. «Наши выводы показывают, что в краткосрочной перспективе наиболее уязвимы государства Центральной и Восточной Европы – Венгрия, Словакия и Чехия. Они столкнутся с риском нехватки потребляемого газа до 40 % и сокращением ВВП на 6 %».

Немецкий журналист Эрик Бонз на портале Telepolis написал о том, что ситуация в ЕС до обострения на Украине уже была серьезной, но 27 стран-участниц ЕС не договорились заранее о совместных действиях по отражению инфляции и предотвращению экономического кризиса. «В Брюсселе отказываются признавать назревающий кризис. Признаков изменения политики нет – напротив: Еврокомиссия готовит уже седьмой санкционный пакет в отношении России».

Что касается Великобритании, не входящей в ЕС, то ее экономика, по мнению The Guardian, находится в состоянии краха. В стране самая худшая рецессия за последние 300 лет. «Цены растут со скоростью 9,1 % и в октябре этого года достигнут 11 %. Банк Англии отвечает повышением процентных ставок до самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года, и в следующем месяце ожидается дальнейшее повышение», – пишет The Guardian.

Коллективный запад, объявив войну России, не просчитал последствия для себя. Ненавистники России, желающие ее развала и уничтожения, сами оказались на пороге масштабного экономического кризиса, созданного их же собственными руками. Как говорят у нас: «Не рой яму другому, сам в нее угодишь», — цитирует Осташко газета «Взгляд».