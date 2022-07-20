Еврокомиссар Симсон призвала запустить кампании, побуждающие жителей ЕС экономить газ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала европейские страны запускать кампании, побуждающие граждан к экономии газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Каждый может и ему стоит экономить газ. Мы продолжим продвигать идеи из плана ЕС по сбережению энергии и просить все страны-члены запустить информационные кампании, чтобы способствовать поведению по сбережению газа», — сказала она.

Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы после сокращения поставок газа из России. В связи с этим многие европейские политики призвали сограждан экономить. Например, вице-канцлер ФРГ Хабек признался, что в условиях экономии энергии стал меньше мыться, а в Италии заявили, что будут экономить на уличном освещении в случае прекращения поставок российского газа.