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Еврокомиссар Симсон призвала запустить кампании, побуждающие жителей ЕС экономить газ

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Gustau Nacarino/Reuters

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала европейские страны запускать кампании, побуждающие граждан к экономии газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Каждый может и ему стоит экономить газ. Мы продолжим продвигать идеи из плана ЕС по сбережению энергии и просить все страны-члены запустить информационные кампании, чтобы способствовать поведению по сбережению газа», — сказала она.

Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы после сокращения поставок газа из России. В связи с этим многие европейские политики призвали сограждан экономить. Например, вице-канцлер ФРГ Хабек признался, что в условиях экономии энергии стал меньше мыться, а в Италии заявили, что будут экономить на уличном освещении в случае прекращения поставок российского газа.

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