МТС купила разработчика Webinar и планирует создать свой аналог Zoom

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) купило контрольный пакет акций группы компаний Webinar — крупнейшего в России разработчика решений для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий. Об этом «Газете.ru» сообщили в пресс-службе оператора.

Сумму сделки в компании не раскрыли. Отмечается, что Webinar станет отдельной структурой в группе МТС. Управлять сервисом продолжит нынешняя команда.

По словам первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу МТС Инессы Галактионовой, после покупки Webinar оператор будет работать над созданием своего аналога российского Zoom — программы для организации видеоконференций.

«Иностранные компании уходят с российского рынка, на их место должны прийти качественные решения отечественных компаний. А Webinar уже сегодня предлагает сервисы, способные успешно заменить решения западных провайдеров», — сказала Галактионова.

В апреле пресс-служба МТС сообщила, что компания полностью подготовила свои сети к нагрузкам курортного сезона, инвестировав в модернизацию сетей на наиболее популярных туристических направлениях России 1,7 млрд рублей за год с апреля 2021 года.