Россия предоставила Монголии скидку на бензин в 35%

Министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Гэлэнгийн Йондон заявил, что Россия начала поставлять в страну бензин Аи-92 со скидкой в 35,3% от мировых цен, что позволит не повышать стоимость этого топлива в республике до конца года, сообщает ТАСС, ссылаясь на правительственный брифинг.

Чиновник напомнил об апрельском соглашении между странами о закупке бензина Аи-92 в $840 за тонну, и июльском, в котором стороны договорились о поставках горючего по цене $830 за тонну.

«Скидка, которую мы получаем, составляет до 35%, потому что цены на мировом рынке в этот период растут. Ранее в апреле она составляла 25%», — сказал он.

Йондон отметил, что «конечными потребителями бензина Аи-92 являются граждане».

Ранее результаты исследования показали, что Россия заняла 13-е место в Европе по доступности бензина.

Эксперт топливного рынка Олег Ашихмин спрогнозировал, что стоимость бензина на АЗС в России может даже ощутимо снизиться через полгода.