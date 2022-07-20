Путин попросил Шувалова найти 10 млрд рублей для школ в Белоруссии

Президент России Владимир Путин попросил председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова «найти десятку» млрд рублей для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами. Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», пишет РИА «Новости».

На сессии сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов из Санкт-Петербурга попросил Путина о содействии проекту по оснащению всех школ России инженерными классами. Также Фролов попросил о помощи по части экспорта технологий, в частности, в оснащении школ Белоруссии.

«Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 млрд рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи», — обратился Фролов к президенту.

В ответ Путин обратился с вопросом к Шувалову, который присутствовал на заседании, сможет ли он найти деньги для этих нужд. «Игорь Иванович, что такое девять млрд? У Игоря Ивановича активы банка 4 трлн 600 млрд рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим», — сказал президент.

На этой неделе Путин заявил, что одной из национальных целей является улучшение материального положения граждан страны и увеличение доходов малообеспеченного населения.